Футбол Новости

Сантьяго Солари может возглавить «Реал» в случае увольнения Хаби Алонсо

Спортивный директор «Реала» Сантьяго Солари может возглавить клуб в случае ухода нынешнего главного тренера клуба Хаби Алонсо, сообщает AS.

В последние дни несколько агентов обращались к руководству «Реала», но ни один из них не получил сигналов о том, что клуб активно ищет нового главного тренера за пределами клуба. Напротив, прозвучало прямо противоположное сообщение. Решение, если перемены станут необходимыми, может быть найдено внутри клуба с Сантьяго Солари.

Солари уже возглавлял «Реал» в сезоне 2018/2019.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 39 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на четыре очка.

