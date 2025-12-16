Головин дал совет Батракову на фоне возможного трансфера Алексея в Европу

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал совет 20-летнему полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову на фоне возможного трансфера хавбека железнодорожников в клуб из европейской лиги.

«Сейчас, например, Лёха точно знает, что он будет играть, что бы ни было. А в этой среде, здесь, он никогда не будет знать, выйдет он или не выйдет в следующую игру. Ему придётся каждую тренировку доказывать, чтобы играть. И если он хочет этого, хочет расти в этих условиях, то по-любому надо уходить. А если ему комфортно в России — я с ним на эту тему не разговаривал, — то не проблема, пускай играет, как Акинфеев, чей пример мне очень нравится», — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В текущем сезоне 20-летний Батраков провёл 22 матча за железнодорожников. Он забил 14 голов и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 23 млн.