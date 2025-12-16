Слуцкий рассказал, как относится к ситуации с Кокориным и Мамаевым и шампанским после Евро

Известный российский специалист, работающий главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к скандальной ситуации с экс-игроками сборной России Павлом Мамаевым и Александром Кокориным и шампанским после Евро-2016.

«Насколько я знаю, там все было, как всегда это бывает, не так однозначно, не так в одну кассу, не так прямо это было. И вроде не они заказывали, а заказали им. Их узнали и включили гимн для футболистов России. То есть там всё было, как всегда, ещё много накручено истории. Но у меня просто пазл складывался один за одним. Ну это было неприятно. Но ещё раз повторюсь, что там уже не объяснить никому, никак, что происходило и всё остальное. Там уже и посчитали, сколько шампанского, на какую сумму и так далее. Хотя, ещё раз говорю, на самом деле всё было по-другому, но что-то говорить было уже бесполезно.

Я не могу сказать, что это как-то на мне сказалось, но я думаю, что эта история сказалась в будущем на Кокорине и Мамаеве, когда у них потом возникла вот эта неприятная история, которая была дальше. И вот этот имидж, который они создали, в том числе и вот этой историей с шампанским, я думаю, он повлиял уже и на те решения, которые были после всем известных событий в «Кофемании», месте притяжения российских футболистов», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, Мамаев и Кокорин за ночь потратили на шампанское в Монте-Карло около € 250 тыс. Шампанское выносили под гимн России, бросали конфетти, зажгли бенгальские огни.