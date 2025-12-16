Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий рассказал, как относится к ситуации с Кокориным и Мамаевым и шампанским после Евро

Слуцкий рассказал, как относится к ситуации с Кокориным и Мамаевым и шампанским после Евро
Комментарии

Известный российский специалист, работающий главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к скандальной ситуации с экс-игроками сборной России Павлом Мамаевым и Александром Кокориным и шампанским после Евро-2016.

«Насколько я знаю, там все было, как всегда это бывает, не так однозначно, не так в одну кассу, не так прямо это было. И вроде не они заказывали, а заказали им. Их узнали и включили гимн для футболистов России. То есть там всё было, как всегда, ещё много накручено истории. Но у меня просто пазл складывался один за одним. Ну это было неприятно. Но ещё раз повторюсь, что там уже не объяснить никому, никак, что происходило и всё остальное. Там уже и посчитали, сколько шампанского, на какую сумму и так далее. Хотя, ещё раз говорю, на самом деле всё было по-другому, но что-то говорить было уже бесполезно.

Я не могу сказать, что это как-то на мне сказалось, но я думаю, что эта история сказалась в будущем на Кокорине и Мамаеве, когда у них потом возникла вот эта неприятная история, которая была дальше. И вот этот имидж, который они создали, в том числе и вот этой историей с шампанским, я думаю, он повлиял уже и на те решения, которые были после всем известных событий в «Кофемании», месте притяжения российских футболистов», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, Мамаев и Кокорин за ночь потратили на шампанское в Монте-Карло около € 250 тыс. Шампанское выносили под гимн России, бросали конфетти, зажгли бенгальские огни.

Материалы по теме
Головин дал совет Батракову на фоне возможного трансфера Алексея в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android