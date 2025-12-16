Экс-игрок «Спартака» назвал фаворитов полуфинальных матчей Суперкубка Италии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о фаворитах предстоящих матчей Суперкубка Италии — 2025/2026

«Считаю, что оба миланских клуба — фавориты пар. Они в отличной форме, особенно «Интер», который может делать очень большую ротацию. «Наполи» и «Болонье» сложно выдерживать напряженный турнирный ритм. Я полагаю, что повторится прошлогодний финал турнира, когда как раз встречались «Милан» и «Интер», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Матчи турнира состоятся в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия). 18 декабря «Милан» сыграет с «Наполи», 19 декабря «Интер» встретится с «Болоньей». Финал пройдёт 22 декабря.