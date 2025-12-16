Скидки
Каррагер: не думаю, что Мареска будет тренером «Челси» в следующем сезоне

Комментарии

Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал нашумевшее интервью главного тренера «Челси» Энцо Марески, который заявил, об отсутствии поддержки.

«Я большой поклонник Марески, но, похоже, начинается некая борьба за влияние, а это никогда ни к чему хорошему не приводит — особенно для тренера. Я не думаю, что Мареска будет тренером «Челси» в следующем сезоне. Когда ты выходишь и публично высказываешься о владельцах клуба, это большая проблема. И тут нет никакой неопределённости — он говорит именно о владельце и спортивных директорах.

В последние недели результаты начали немного играть против Марески. Сейчас он выносит проблему в публичное поле, добиваясь чего-то открыто, и я с этим не согласен. На прошлой неделе мы говорили о Мохамеде Салахе. Это не столь крайний случай, но ситуация похожая. Мне не нравится, когда кто-то — будь то тренер или игрок — выносит подобные вещи на публику. Такие вопросы нужно решать внутри клуба. Проблема для Марески в том, что если он продолжит в том же духе, победитель будет только один — и это будет не он», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Тренер «Челси» Мареска резко ответил на вопрос журналиста о нашумевшем заявлении
