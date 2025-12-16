Каррагер: не думаю, что Мареска будет тренером «Челси» в следующем сезоне

Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал нашумевшее интервью главного тренера «Челси» Энцо Марески, который заявил, об отсутствии поддержки.

«Я большой поклонник Марески, но, похоже, начинается некая борьба за влияние, а это никогда ни к чему хорошему не приводит — особенно для тренера. Я не думаю, что Мареска будет тренером «Челси» в следующем сезоне. Когда ты выходишь и публично высказываешься о владельцах клуба, это большая проблема. И тут нет никакой неопределённости — он говорит именно о владельце и спортивных директорах.

В последние недели результаты начали немного играть против Марески. Сейчас он выносит проблему в публичное поле, добиваясь чего-то открыто, и я с этим не согласен. На прошлой неделе мы говорили о Мохамеде Салахе. Это не столь крайний случай, но ситуация похожая. Мне не нравится, когда кто-то — будь то тренер или игрок — выносит подобные вещи на публику. Такие вопросы нужно решать внутри клуба. Проблема для Марески в том, что если он продолжит в том же духе, победитель будет только один — и это будет не он», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.