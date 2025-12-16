Слуцкий раскрыл, как относится к Кокорину на фоне всех скандалов с участием форварда

Известный российский специалист, работающий главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к нападающему кипрского «Ариса» Александру Кокорину на фоне скандальных ситцаций, происходивших с футболистом по ходу карьеры.

«На самом деле, я по-человечески к Кокорину отношусь просто великолепно. То есть я его считаю очень добрым, искренним, хорошим, положительным парнем, немного инфантильным, который не всегда понимал, что он делает и как. То есть такое детство в нем осталось просто потому, что он всегда был самый лучший. Он всегда выделялся, всегда его все хотели. Поэтому вот этот инфантилизм детский у него остался», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Всего в текущем сезоне 34-летний Кокорин провёл на поле во всех турнирах за кипрский клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями.