Радимов раскрыл, что сказал Кокорину после ситуации с шампанским и драки в «Кофемании»

Комментарии

Бывший тренер второй команды санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какие слова подобрал при встрече с нападающим Александром Кокориным после скандальных ситуаций, происходивших с футболистом по ходу карьеры.

«После вот э своём отношении к нападающему кипрского «Ариса» Александру Кокорину на фоне скандальных ситцаций, происходивших с футболистом по ходу карьеры.той истории с шампанским Кокорин возвращался в родной клуб. Знаешь, к кому он перешёл тренироваться сразу после этого? Ко мне в «Зенит-2». Я единственный вопрос задал ему: «Шампанское хоть хорошее было или нет?»

После второй известной истории в «Кофемании» Кокорин опять пошел ко мне в «Зенит-2» тренироваться. И я уже так руки потираю и говорю: «Песчаный карьер, два человека», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, после провального Евро-2016 в сети появилось видео, где Кокорин в компании товарища по сборной России Павла Мамаева были в одном из заведений Монте-Карло, где им подавали дорогое шампанское под гимн России, а также бросали конфетти, зажгли бенгальские огни. В 2018 году Кокорин вместе с Мамаевым приняли участие в драке в «Кофемании» в Москве, после чего попали под стражу.

