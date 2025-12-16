41-летний Тьяго Силва хочет вернуться в европейский клуб — Фабрицио Романо

41-летний бразильский защитник «Флуминенсе» Тьяго Силва может вернуться в Европы, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сообщается, футболист перейти в Европу в качестве свободного агента. Он хочет быть ближе к своей семье, и Европа — это явный приоритет.

Силва выступает за «Флуминенсе» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Ранее Силва выступал за «Челси», «ПСЖ», «Милан», московское «Динамо», «Порту» и ряд других клубов.

В нынешнем сезоне Силва принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.