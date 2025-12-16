«Он и сейчас может играть». Черчесов — о возможности пригласить Вальбуэна в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможности пригласить в команду экс-игрока «Динамо» Матьё Вальбуэна.

«Несколько дней назад разговаривал с Матьё Вальбуэна по видеосвязи. Он был на велосипеде и в майке «Динамо». Я ему говорю, ты мой дорогой! Когда он пришёл к нам в команду, я собрал весь тренерский штаб и сказал — с этим парнем, всё что мы делали раньше в команде — не пройдёт. Если мы продолжим это делать, то просто его потеряем. Из-за Вальбуэна мы многое начали перестраивать. Он нас на другой уровень вывел и заставил думать, по-другому смотреть на футбол. До его прихода я многие вещи и Кураньи объяснял, а когда пришёл Вальбуэна, то Кевин уже сам без подсказок и наставлений сам начал всё делать. Конечно, «Ахмату» нужен условный Вальбуэна, чтобы футболисты сделали ещё шаг вперёд. Позвать его сейчас в «Ахмат»? Матьё уже 40 лет, но он и сейчас может играть, он влюблен в футбол», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Вальбуэна выступал за «Динамо» с 2014 по 2015 год. В составе столичного клуба он провёл 40 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 17 результативных передач.