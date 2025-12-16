«Крузейро» объявил об уходе экс-чемпиона Франции с «Монако» главного тренера Жардима

Официальный сайт бразильского «Крузейро» объявил об уходе с поста главного тренера 51-летнего португальца Леонарду Жардима. В ночь с 14 на 15 декабря мск команда выбыла из Кубка Бразилии на стадии полуфинала, уступив в серии пенальти «Коринтиансу» (2:1, пен. 4:5, первый матч 0:1).

Жардим работал в «Крузейро» с февраля 2025 года, под его руководством клуб из Белу-Оризонти занял третье место в чемпионате Бразилии сезона‑2025.

Ранее в своей карьере португальский специалист становился чемпионом Франции с «Монако», выигрывал чемпионат и Кубок Греции с «Олимпиакосом», а также Лигу чемпионов АФК с саудовским «Аль-Хилялем», работал в лиссабонском «Спортинге», ряде других португальских клубов, «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и катарском «Эль-Райане».

Видео: Как у Филимонова сорвался трансфер в «Монако»