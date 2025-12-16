Скидки
Леонарду Жардим объяснил причины своего ухода из бразильского «Крузейро»

Португальский тренер Леонарду Жардим прокомментировал свой уход из бразильского «Крузейро», который возглавлял с февраля 2025 года.

«Причины ухода — личные. Прежде всего, это износ, накопившийся за этот год, и не только в спорте. Меня насторожили некоторые признаки. Я сказал себе: «Жардим, сделай перерыв, нужно беречь своё физическое и психическое здоровье», — приводит слова Жардима TVCruzeiro.

Под руководством Леонарду Жардима клуб из Белу-Оризонти занял третье место в чемпионате Бразилии сезона‑2025. В ночь с 14 на 15 декабря мск «Крузейро» выбыл из Кубка Бразилии на стадии полуфинала, уступив в серии пенальти «Коринтиансу» (2:1, пен. 4:5, первый матч 0:1).

Ранее в своей карьере португальский специалист становился чемпионом Франции с «Монако», выигрывал чемпионат и Кубок Греции с «Олимпиакосом», а также Лигу чемпионов АФК с саудовским «Аль-Хилялем», работал в лиссабонском «Спортинге», ряде других португальских клубов, «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и катарском «Эль-Райане».

Видео: Полиция разгоняет фанатов «Крузейро» гранатами

