Каррагер заявил, что не видит Салаха в составе «Ливерпуля» в следующем сезоне

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о будущем Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

«Я не вижу Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля» в следующем сезоне. Главный для меня вопрос — увидим ли мы его здесь до конца этого чемпионата. Мне кажется, он сильно пожалеет, если уйдёт.

Очевидно, что у него есть разногласия с Арне Слотом, но я хочу отметить поступок тренера. Он мог просто не включить Салаха в заявку на матч с «Брайтоном», однако предпочёл поставить интересы команды выше всего. В итоге Салах вышел на поле и помог команде.

Я не верю, что Салах перейдёт из «Ливерпуля» в «Реал» или «Барселону». Речь может идти только о Саудовской лиге. При этом во второй половине сезона «Ливерпуль» способен дойти до финала Кубка Англии или Лиги чемпионов. Представьте себе ситуацию, в которой Салах сидит в Саудовской Аравии и смотрит, как его бывшая команда выходит в финал Лиги чемпионов в Будапеште.

Он заслуживает коридор уважения, баннеры с трибун и возможность выйти на поле вместе с семьёй. Стоит отложить конфликт с тренером и подумать о трёх-четырёх месяцах, которые ещё можно провести в «Ливерпуле», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне у египтянина четыре гола и три ассиста в 14 матчах АПЛ.

