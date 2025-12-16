Скидки
«Нефтчи» после прихода Юрия Вернидуба подписал соглашение о сотрудничестве с «Локомотивом»

Комментарии

Академия московского «Локомотива» объявила о начале сотрудничества с азербайджанским «Нефтчи». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба. Также аналогичное партнёрское соглашение было заключено с минским «Динамо».

«Меморандум включает такие направления и взаимодействия: обмен опытом в направлении подготовки юных футболистов, участие в турнирах в Азербайджане, Беларуси и России, всестороннее развитие спортсменов; передовые технологии в подготовке игроков высокого уровня, стажировки тренеров, образовательная деятельность (конференции, видеосеминары, круглые столы), обеспечение единства, мира и согласия между народами стран СНГ, развитие многообразия культур при соблюдении нравственных и культурных ценностей посредством развития детско-юношеского футбола», — говорится в сообщении.

Ранее пост главного тренера «Нефтчи» занял Юрий Вернидуб. Украинский специалист заключил контракт сроком на полтора года.

В его тренерский штаб вошли Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.

До перехода в «Нефтчи» Вернидуб работал в «Кривбассе». В разные годы он также возглавлял «Зарю», «Шахтёр» из Солигорска и молдавский «Шериф».

