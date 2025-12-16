Экс-игрок «Зенита» Юрий Вернидуб прокомментировал приход на пост главного тренера «Нефтчи»

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб, в бытность игрока выступавший в том числе и за санкт-петербургский «Зенит», поделился ожиданиями от работы в азербайджанском клубе и рассказал о задачах на текущий сезон.

— У нас хорошая команда и достойный подбор игроков. Есть и скорость, и техника. Нужно подтянуть дисциплину и физическую готовность. Мы сделаем всё, чтобы исправить нынешнюю ситуацию — это вполне реально. «Нефтчи» для Азербайджана — как «Шахтёр» и «Динамо» для Украины. Это настоящий бренд.

— Какие цели поставлены перед вами в этом сезоне?

— Задачи стоят серьёзные, но сейчас сложно говорить о чём-то конкретном. Мы сильно отстаём от конкурентов, однако в футболе возможно всё. Я верю в успех — иначе просто не приехал бы сюда.

— Хватит ли нынешнего состава?

— Я не из тех тренеров, кто сразу начинает всё ломать и перестраивать. Да, усиления и конкуренция нужны, но времени до второй части сезона немного, а команду я уже начинаю понимать. Логичнее работать с теми игроками, которые есть. Мы должны играть так, чтобы подняться как минимум на третье место, — сказал Вернидуб в интервью, слова которого приводит Azerisport.

До перехода в «Нефтчи» Вернидуб работал в «Кривбассе». В разные годы он также возглавлял «Зарю», «Шахтёр» из Солигорска и молдавский «Шериф».

«Нефтчи» после 15 туров идёт восьмым в чемпионате Азербайджана, отставая от лидирующего «Карабаха» на 16 очков.

