The Times назвал главную трансферную цель «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает The Times.

По информации источника, руководство «горожан» рассматривает 25-летнего игрока сборной Англии в качестве одного из ключевых вариантов для усиления оборонительной линии.

После неудавшегося летнего перехода в «Ливерпуль» Гехи решил не продлевать контракт с лондонским клубом, который действует до 30 июня 2026 года. Футболист настроен на смену команды, а «Сити» уже давно следит за его прогрессом.

В клубе готовятся к серьёзному обновлению обороны. На этом фоне Гехи рассматривается как вариант на долгосрочную перспективу. В «Кристал Пэлас» при этом не исключают возможную продажу защитника уже зимой, чтобы избежать его ухода бесплатно, поскольку интерес к игроку проявляют сразу несколько топ-клубов.

В текущем сезоне англичанин отметился двумя голами и тремя результативными передачами в 25 матчах. Transfermarkt оценивает Гехи в € 55 млн.

