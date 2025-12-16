Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» провела предварительные переговоры с футболистом дортмундской «Боруссии»

«Барселона» провела предварительные переговоры с футболистом дортмундской «Боруссии»
Комментарии

Каталонская «Барселона» рассматривает защитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Рюэрсона в качестве подмены для Жюля Кунде, сообщает на своей странице в Х журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер.

По информации источника, каталонский клуб ищет экономичное усиление на позицию фулбэка и уже провёл первые переговоры с представителями 28-летнего норвежца. При этом конкретных договорённостей между сторонами пока нет.

Действующий контракт Рюэрсона с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года, однако игрок не исключает смену клуба в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне

Материалы по теме
Топ-события вторника: игры «Барсы» и «Челси», дерби «Динамо» — «Спартак» в КХЛ и баскетбол
Топ-события вторника: игры «Барсы» и «Челси», дерби «Динамо» — «Спартак» в КХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android