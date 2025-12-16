«Барселона» провела предварительные переговоры с футболистом дортмундской «Боруссии»

Каталонская «Барселона» рассматривает защитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Рюэрсона в качестве подмены для Жюля Кунде, сообщает на своей странице в Х журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер.

По информации источника, каталонский клуб ищет экономичное усиление на позицию фулбэка и уже провёл первые переговоры с представителями 28-летнего норвежца. При этом конкретных договорённостей между сторонами пока нет.

Действующий контракт Рюэрсона с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года, однако игрок не исключает смену клуба в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне