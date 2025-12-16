Скидки
16 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, АПЛ, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА

8 голов в матче «Манчестер Юнайтед», «Флорида» обыграла «Тампу» в НХЛ. Главное к утру
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» устроили ничейную голевую феерию в матче АПЛ, «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах переиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, стали известны сроки проведения очередной Финалиссимы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» забили восемь голов и сыграли вничью в 16-м туре АПЛ.
  2. 26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в результативном матче.
  3. Финалиссима-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в марте.
  4. Стал известен список номинантов на премию FIFA The Best 2025.
  5. «Барселона» провела предварительные переговоры с футболистом дортмундской «Боруссии».
  6. The Times назвал главную трансферную цель «Манчестер Сити».
  7. Гол защитника Минтюкова помог «Анахайму» переиграть «Рейнджерс», у Панарина ассист.
  8. Гол Кузьменко не помог «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Далласа».
  9. «Баффало» уволил генменеджера Кевина Адамса, его место занял Ярмо Кекяляйнен.
  10. Форвард «Чикаго» Бедард выбыл до начала января из-за травмы.
  11. «Даллас» выставил белорусского защитника Владислава Колячонка на драфт отказов.
  12. 39-очковый трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон» в НБА.
Топ-события вторника: игры «Барсы» и «Челси», дерби «Динамо» — «Спартак» в КХЛ и баскетбол
Топ-события вторника: игры «Барсы» и «Челси», дерби «Динамо» — «Спартак» в КХЛ и баскетбол
Результаты матчей НХЛ на 16 декабря 2025 года
