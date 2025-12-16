8 голов в матче «Манчестер Юнайтед», «Флорида» обыграла «Тампу» в НХЛ. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» устроили ничейную голевую феерию в матче АПЛ, «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах переиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, стали известны сроки проведения очередной Финалиссимы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» забили восемь голов и сыграли вничью в 16-м туре АПЛ.
- 26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в результативном матче.
- Финалиссима-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в марте.
- Стал известен список номинантов на премию FIFA The Best 2025.
- «Барселона» провела предварительные переговоры с футболистом дортмундской «Боруссии».
- The Times назвал главную трансферную цель «Манчестер Сити».
- Гол защитника Минтюкова помог «Анахайму» переиграть «Рейнджерс», у Панарина ассист.
- Гол Кузьменко не помог «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Далласа».
- «Баффало» уволил генменеджера Кевина Адамса, его место занял Ярмо Кекяляйнен.
- Форвард «Чикаго» Бедард выбыл до начала января из-за травмы.
- «Даллас» выставил белорусского защитника Владислава Колячонка на драфт отказов.
- 39-очковый трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон» в НБА.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии