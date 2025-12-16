8 голов в матче «Манчестер Юнайтед», «Флорида» обыграла «Тампу» в НХЛ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» устроили ничейную голевую феерию в матче АПЛ, «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах переиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, стали известны сроки проведения очередной Финалиссимы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».