«Арсенал» поздравил Александра Зинченко с днём рождения, напомнив его статистику за клуб

Лондонский «Арсенал» поздравил левого защитника сборной Украины Александра Зинченко, который выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, с 29-летием, которое он отмечал вчера, 15 декабря.

«С днём рождения, Зинни», — написала клубная пресс-служба в соцсетях.

На опубликованной фотографии «канониры» также указали статистику Зинченко за «Арсенал»: 91 матч и три гола.

В сезоне-2025/2026 Александр провёл семь матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 15 млн.

Аренда игрока рассчитана до окончания нынешнего сезона.

