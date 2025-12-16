Главный тренер «Шинника» Булойчик рассказал, как получил работу в клубе в 32 года

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик рассказал, как и с какими задачами возглавил ярославский клуб.

— Мне позвонил директор клуба Галимджан Хайруллин. Была поставлена чёткая задача – оставить команду в Первой лиге. К тому времени у меня уже был опыт в «Балтике» в штабе Сергея Игнашевича. Там мы решали задачу кардинально иную – по выходу в РПЛ. Однако игра под задачу и просто игра в лиге – это два разных способа жизни внутри чемпионата. Первую лигу знал хорошо. Следил в том числе и за «Шинником» – в Ярославле работали знакомые тренеры. Футболистов тоже хорошо знал.

– Это первый ваш опыт работы главным тренером?

– Нет. Ранее, в Беларуси на протяжении 1,5 сезона я возглавлял дубль «Витебска». При этом параллельно был помощником в главной команде. В «Шиннике» чётко понимал, чего ждать. Давно готовил себя к такой роли. Учился в тот момент на лицензию PRO. В чём отличия от работы помощником? Это совсем другое проживание игры. Часто повторяю, что ничего не знаю о теории. Я практик. Теоретическая база и методики подготовки дают опору, но в каждодневной работе на первый план выходит именно практика.

– Например?

– Возьмём «Шинник». За календарный год я пережил четыре этапа трансформации себя как тренера. В чём-то поменялись взгляды. Самое важное – это управление людьми. Причём речь не только о футболистах. Говорю сейчас и про персонал: массажисты, врачи, администраторы, начальник команды. Также нужно вести грамотную коммуникацию с руководством клуба, с руководством региона. Это тоже моя задача, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.

Артём Булойчик возглавил «Шинник» в апреле 2025 года в возрасте 32 лет, до этого специалист с января 2025 года работал в ярославском клубе в качестве старшего тренера. В сезоне-2024/2025 чёрно-синие набрали 35 очков в 34 матчах и финишировали на 14-й строчке турнирной таблицы Pari Первой лиги — на восемь очков выше зоны вылета. По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Шинник» с 26 очками в 21 матче занимает 11-е место, опережая зону вылета на шесть очков.

