Орлов: «Зениту» лучше купить Кисляка, а не Баринова

Известный комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Зениту» подписать хавбека ПФК ЦСКА Матвея Кисляка. Ранее СМИ сообщали, что петербургский клуб интересовался Дмитрием Бариновым из «Локомотива».

«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Но он… Надо искать лучшего. Михайлов и Васильев — текучие какие-то. Есть с кем сравнивать. Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо. Скорость должна быть обязательно, она от рождения, это реакция организма», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.