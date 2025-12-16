Скидки
Главная Футбол Новости

Гасперини — о победе над «Комо»: это была наша лучшая домашняя игра в сезоне

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Комо» (1:0) в 15-м туре Серии А.

Италия — Серия А . 15-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Комо
Комо
1:0 Франса – 61'    

«Безусловно, Соуле сыграл великолепно, но мне сложно найти кого-то, кто бы не проявил себя. Обе команды продемонстрировали хороший уровень игры, иначе не было бы такой интенсивности и борьбы. Если оставить «Комо» пространство для контратак, они могут нанести удар своей скоростью.

Я считаю, что это была наша лучшая домашняя игра в этом сезоне, и я рад, что болельщики смогли насладиться матчем. Мы показываем стабильную игру с самого начала, и даже когда проигрываем, матчи, как правило, бывают очень напряжёнными. Это наша характерная черта и наша сила.

Нам всё ещё не хватает чего-то в завершении атак и точности передач, но команда создала много возможностей и продемонстрировала качественную игру», — приводит слова Гасперини Football Italia.

После 15 туров «Рома» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Серии А с 30 очками.

Новости. Футбол
