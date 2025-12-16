Известный комментатор Константин Генич назвал главное событие 2025 года в российском футболе. По словам Генича, таким событием является чемпионство «Краснодара». «Быки» выиграли титул по итогам прошлого сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Для кубанского клуба этот трофей стал первым в истории.

— Главное событие 2025 года. Что это было?

— Чемпионство «Краснодара».

— Согласен.

— Всё-таки прервать гегемонию «Зенита», который шесть раз подряд выиграл [РПЛ], и «Краснодар» был к этому максимально близок год назад. Или уже почти полтора года назад, когда всё решалось в последние моменты… — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».