Главный тренер «Шинника» рассказал, как относится к статусу самого молодого тренера лиги

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик рассказал о своём отношении к статусу самого молодого тренера в ФНЛ.

– Вы самый молодой тренер в Первой лиге, вам 33 года. Как относитесь к такому статусу?

– Ну, смотрите. С точки зрения возраста – возможно. Обычно коллеги старше. Но с точки зрения опыта – у меня более 200 матчей в роли главного тренера и помощника главного тренера. Это фактически семь полноценных сезонов.

В том числе моя миссия сейчас – быть проводником для молодых специалистов. Показать, что молодым тренерам можно доверять. Есть некое клише – довольно аккуратное отношение к возрасту тренера. Но квалификация специалиста зависит не от того, сколько ему лет.

– А не создаёт минимальная разница в возрасте какие-то трудности в общении с игроками? Не было ли ситуаций по примеру Романа Широкова, который сказал Мурату Якину, что он не тренер? У них разница в возрасте была всего семь лет.

– Я понимаю, о чём вы. Футболисты очень тонко чувствуют и понимают профессионализм и квалификацию тренера. Они сразу это сканируют. Игрок думает – сможет ли этот тренер сделать именно меня сильнее? Если мы говорим про таких больших футболистов, как Роман Широков – они же работали с разными специалистами. Поэтому могут сравнить. Наоборот, я всегда рад, когда в мою команду приходят такие люди. Вот сейчас в «Шиннике» есть, к примеру, Олег Ланин, Илья Стефанович, Виталий Лысцов. Во-первых, они влияют на результат. Во-вторых, они многое видели в футболе. В-третьих, это же тоже вызов для тренера. Ведь под твоим руководством статусные игроки могут провести лучшую осень или весну в карьере. И они это запомнят.

Юлиан Нагельсман как-то говорил, что взаимодействие с игроками – это 30% тактики и 70% социальной компетентности. Одно дело – просто разбираться в футболе. Но в тренерской работе очень важно общение – где-то поговорить по-мужски или просто дать совет. Есть даже исследования, где доказано, что тщательно подобранные слова, сказанные на установке перед матчем, сильно влияют на спортсменов. Опытные игроки помогают тренерам. Я наслаждаюсь работой с мастеровитыми футболистами, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.

Артём Булойчик возглавил «Шинник» в апреле 2025 года в возрасте 32 лет, до этого специалист с января 2025 года работал в ярославском клубе в качестве старшего тренера. В сезоне-2024/2025 чёрно-синие набрали 35 очков в 34 матчах и финишировали на 14-й строчке турнирной таблицы Pari Первой лиги — на восемь очков выше зоны вылета. По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Шинник» с 26 очками в 21 матче занимает 11-е место, опережая зону вылета на шесть очков.