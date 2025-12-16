Скидки
«Праймовый уровень». Главный тренер «Шинника» Булойчик — о работе с Игнашевичем

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик рассказал о периоде работы в калининградской «Балтике» в тренерском штабе Сергея Игнашевича.

— В Калининграде был удивительный этап. Только хорошие впечатления. Очень важный отрезок с точки зрения профессионального роста. «Балтика» – это топ. Болельщики, клуб, город, стадион. Очень профессиональное руководство. Я даже вот сейчас вспоминаю – внутри сразу тепло. Меня пригласили в штаб Игнашевича. Был тренером по стандартам плюс добавлялись другие функции. Отдельно отмечу Сергея Николаевича – очень детальный и системный тренер. Праймовый уровень.

– Как стандарты стали вашим профилем?
– «Балтика» искала специалиста именно по этому направлению. У меня к тому времени уже была определённая «копилка знаний». Думаю, что так у всех тренеров. Ты формируешь в голове некий багаж, и стандарты в том числе — такая большая полка идей. Я посмотрел огромное количество материала по стандартам.

Скачивал платные конференции, лекции. Отсматривал матчи. «Лацио», «Милан», сборная Англии, сборная Франции, «Ливерпуль» Клоппа… Анализировал динамику стандартов определённой команды по сезонам – ауты, угловые, штрафные. Зачем так много? Я обычно привожу такой пример. Вот если вы хотите вкусно заварить чай – вам нужно изучить все способы заварки чая, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.

Артём Булойчик возглавил «Шинник» в апреле 2025 года в возрасте 32 лет, до этого специалист с января 2025 года работал в ярославском клубе в качестве старшего тренера. С июня 2022 года по июнь 2024 года Булойчик входил в состав тренерского штаба Сергея Игнашевича в калининградской «Балтике».

