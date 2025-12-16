Флик — о возможном уходе тер Штегена зимой из «Барселоны»: это его выбор

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы о будущем вратаря Марка-Андре тер Штегена, который может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Флик отметил, что это решение зависит от самого игрока.

«Это его выбор. Мы обсуждали его ситуацию. Я очень ценю Марка, так как он выдающийся вратарь.

Он действительно отличный игрок и прекрасный человек для команды, но в конечном итоге это его решение, и он должен его принять», — приводит слова Флика ESPN.

В этом сезоне тер Штеген, которому 33 года, столкнулся с проблемами со здоровьем. В прошлом сезоне он провёл всего девять матчей из-за травмы колена и пропустил начало текущего сезона после операции на спине.

Ранее сообщалось, что голкипером интересуются клубы из Турции, в частности «Бешикташ».

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. Его текущий трудовой договор с каталонским грандом рассчитан до окончания сезона-2027/2028. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немецкого голкипера в € 7 млн.