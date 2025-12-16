Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов считает, что Баринов всё ещё может остаться в «Локомотиве»

Орлов считает, что Баринов всё ещё может остаться в «Локомотиве»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новости о переходе Лукаса Веры в «Локомотив», а также отреагировал на ситуацию Дмитрия Баринова в стане железнодорожников. Ранее появились новости, что капитан «Локомотива» отказался продлевать контракт с клубом и дал согласие на переход в ЦСКА.

— Насколько Лукас Вера удачное подписание для «Локомотива»?
— Вера качественный футболист, очень хорошо. Там в «Локомотиве» же другая проблема — по Баринову не знают, оставлять или не оставлять его. Но, хочу сказать, с высоты своего опыта, если главный тренер не очень заинтересован, то Баринов уйдёт. А если заинтересован, то он поставит вопрос перед руководством, чтобы сделать контракт, который удовлетворяет Баринова. Тут всё очень просто, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

Материалы по теме
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android