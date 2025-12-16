Орлов считает, что Баринов всё ещё может остаться в «Локомотиве»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новости о переходе Лукаса Веры в «Локомотив», а также отреагировал на ситуацию Дмитрия Баринова в стане железнодорожников. Ранее появились новости, что капитан «Локомотива» отказался продлевать контракт с клубом и дал согласие на переход в ЦСКА.

— Насколько Лукас Вера удачное подписание для «Локомотива»?

— Вера качественный футболист, очень хорошо. Там в «Локомотиве» же другая проблема — по Баринову не знают, оставлять или не оставлять его. Но, хочу сказать, с высоты своего опыта, если главный тренер не очень заинтересован, то Баринов уйдёт. А если заинтересован, то он поставит вопрос перед руководством, чтобы сделать контракт, который удовлетворяет Баринова. Тут всё очень просто, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.