Рубен Аморим близок к увольнению из «Манчестер Юнайтед» — источник

Рубен Аморим близок к увольнению из «Манчестер Юнайтед» — источник
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим близок к тому, чтобы покинуть манкунианский клуб. Об этом сообщает Indykaila News в социальной сети X. По данным источника, португалец будет отправлен в отставку в ближайшее время.

«Тактика на сегодняшний матч (с «Борнмутом», игра завершилась вничью 4:4. — Прим. «Чемпионата») — уровень колледжа! Настоящее безумство. После того как мы вложили огромные деньги в эту команду, мы закономерно требуем большего. Рубен долго не продержится», — приводит слова неназванного источника из «Манчестер Юнайтед» Indykaila News.

Рубен Аморим возглавил «Юнайтед» осенью 2024 года. Прежде португалец работал в лиссабонском «Спортинге».

