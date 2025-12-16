Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал самую слабую позицию в российском футболе

Геннадий Орлов назвал самую слабую позицию в российском футболе
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что детско-юношеские тренеры — это самая слабая позиция в российском футболе на сегодняшний день.

«Сегодня детско-юношеские тренеры — это самая слабая позиция отечественного футбола. Когда был советский футбол, там была преемственность. Тренеры как-то думали и понимали, что мышцы надо готовить в 14-15 лет. А когда СССР закончился, мы потеряли всех детско-юношеских тренеров. Им никто деньги не платил, они были никому не нужны, и все ушли, поменяли профессии. А сейчас вот эти ребята [детские тренеры], бывшие футболисты, они полагаются на свой игровой опыт. Но у них нет образования, которое должно быть у детско-юношеского тренера. Нужно проводить семинары, подтягивать их. Над мышцами футболистов нужно работать с 12 лет», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов: «Зениту» лучше купить Кисляка, а не Баринова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android