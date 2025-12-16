Геннадий Орлов назвал самую слабую позицию в российском футболе

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что детско-юношеские тренеры — это самая слабая позиция в российском футболе на сегодняшний день.

«Сегодня детско-юношеские тренеры — это самая слабая позиция отечественного футбола. Когда был советский футбол, там была преемственность. Тренеры как-то думали и понимали, что мышцы надо готовить в 14-15 лет. А когда СССР закончился, мы потеряли всех детско-юношеских тренеров. Им никто деньги не платил, они были никому не нужны, и все ушли, поменяли профессии. А сейчас вот эти ребята [детские тренеры], бывшие футболисты, они полагаются на свой игровой опыт. Но у них нет образования, которое должно быть у детско-юношеского тренера. Нужно проводить семинары, подтягивать их. Над мышцами футболистов нужно работать с 12 лет», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».