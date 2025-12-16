«Мы немного испугались за наше будущее». В «Урале» объяснили отставку Мирослава Ромащенко

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему было принято решение отправить в отставку занимавшего должность главного тренера первой команды Мирослава Ромащенко. Отметим, что Ромащенко в итоге сменил Василий Березуцкий.

«Мы немного испугались за наше будущее, учитывая потерю семи очков в трёх последних матчах. Из-за этого было принято решение попросить Мирослава Юрьевича покинуть клуб. Хотя больших претензий к нему не было — он очень много работал: приходил к девяти утра, уходил в 18 вечера, был очень погружен в свою деятельность. Но расстались по-доброму, без претензий. Мы давно друг друга знаем, он в 90-е играл в «Уралмаше», очень порядочный человек, у меня о нём остались только хорошие впечатления», — заявил Иванов в эфире программы «Стенд», которую в том числе транслировала пресс-служба «Урала».

«Урал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.