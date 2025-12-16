Скидки
Венсан Компани получил награду лучшего бельгийского тренера года

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани впервые получил трофей Раймона Гуталса, которым награждают лучшего бельгийского тренера года. Второе место разделили Ники Хайен («Брюгге») и Себастьен Поконьоли («Монако»).

«Это невероятная честь. Эта награда значит очень многое для меня – особенно когда я вижу имена тех, кто выигрывал её раньше, и историю, связанную с ней. Раймон всё ещё остаётся примером как для каждого бельгийского тренера, так и для многих тренеров по всему миру», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Бельгиец присоединился к немецкому клубу в мае 2024 года. В сезоне-2024/2025 «Бавария» под его руководством набрала 82 очка и выиграла немецкую «Бундеслигу». В этом сезоне она также идёт на первом месте, набрав 38 очков за первые 14 туров.

