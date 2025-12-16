Скидки
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделал тату на русском языке

Футболист английского «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделал татуировку на русском языке. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что на правой руке Диаша красуется надпись «Стойкий мужик».

Фото: Личный архив Диаша

Диашу 28 лет, за «Манчестер Сити» португальский защитник выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 24 матча на клубном уровне и забил два гола. Действующий контракт Рубена с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Ранее появилась информация, что «горожане» намеры продлить соглашение с защитником.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рубена Диаша в € 60 млн.

