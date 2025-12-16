Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Шинника» Булойчик рассказал о трансферах клуба

Главный тренер «Шинника» Булойчик рассказал о трансферах клуба
Комментарии

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик высказался о трансферах клуба. Он признался, что зимой хочет усилить несколько позиций в составе своей команды.

– Как оцените летнее трансферное окно «Шинника»?
– Как говорил выше, нам было важно расширить ростер команды. Первое направление – новые контракты с теми, кого хотели сохранить. Это костяк. Это опора команды. Второе – завершить все запланированные трансферы вовремя. Гораздо лучше, когда футболист проходит полную предсезонку с командой и не приезжает на дедлайне. Третье – хотели оценить медицинские риски.

Бывают хорошие футболисты, но из-за проблем с травмами они доступны раз в месяц. Или вообще не играют.

– Всё получилось?
– Я отвечу так. Сейчас будет зимнее трансферное окно. Хочу лишь точечно усилить две, в идеале – три позиции. Поэтому лучшая оценка летнего окна – сколько новичков надо зимой. Если мало – значит, летом поработали устойчиво. Если много – значит, что-то пошло не так и мы ошиблись, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.

Материалы по теме
«Моя миссия сейчас — быть проводником». Как самый молодой тренер лиги работает в «Шиннике»
Эксклюзив
«Моя миссия сейчас — быть проводником». Как самый молодой тренер лиги работает в «Шиннике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android