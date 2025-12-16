Главный тренер «Шинника» Булойчик рассказал о трансферах клуба

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик высказался о трансферах клуба. Он признался, что зимой хочет усилить несколько позиций в составе своей команды.

– Как оцените летнее трансферное окно «Шинника»?

– Как говорил выше, нам было важно расширить ростер команды. Первое направление – новые контракты с теми, кого хотели сохранить. Это костяк. Это опора команды. Второе – завершить все запланированные трансферы вовремя. Гораздо лучше, когда футболист проходит полную предсезонку с командой и не приезжает на дедлайне. Третье – хотели оценить медицинские риски.

Бывают хорошие футболисты, но из-за проблем с травмами они доступны раз в месяц. Или вообще не играют.

– Всё получилось?

– Я отвечу так. Сейчас будет зимнее трансферное окно. Хочу лишь точечно усилить две, в идеале – три позиции. Поэтому лучшая оценка летнего окна – сколько новичков надо зимой. Если мало – значит, летом поработали устойчиво. Если много – значит, что-то пошло не так и мы ошиблись, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.