Главный тренер «Шинника» Булойчик рассказал, как завершил игровую карьеру в 28 лет

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик рассказал о своей игровой карьере в футболе. Он детально высказался о всех этапах своего футбольного пути.

— Мой отец был профессиональным игроком. Он брал меня на тренировки, я ещё помню прокуренные раздевалки после матчей – так было в 1990-х. Смог стоял от душевой до входной двери. Сейчас, конечно, всё по-другому. Я жил в Бобруйске, потом переехал в училище олимпийского резерва на базе минского «Динамо». Там в молодых ребят сразу закладывали победный менталитет. Когда даже ничья воспринималась как поражение. В «Динамо» я провёл восемь лет. Команда моей жизни. Как воспитанник клуба слежу за ними.

Работал с хорошими тренерами – например, с Олегом Протасовым, Сергеем Гуренко и Олегом Василенко (с которым мы теперь соперники по чемпионату). «Динамо» – большая команда, где всегда чувствовалось позитивное давление. Не было права на осечку. Огромная армия болельщиков. Здесь был опыт игры в еврокубках – в сезоне-2010/2011 дошли до плей-офф квалификации Лиги Европы.

– А кому проиграли?

– «Брюгге». Тот самый «Брюгге», который сейчас шумит в Лиге чемпионов. Мне тогда было 18 лет. Опыт и впечатления на всю жизнь. Этот тот случай, когда стадион может выиграть матч для своей команды. Мы приехали в Бельгию. Ведём 1:0. С 70-й минуты «Брюгге» начинает очень сильно давить. Дальше – каждый стандарт, любой подход к нашей штрафной сопровождается эмоциями фанатов. 25-27 тысяч на трибунах. В итоге мы проиграли 1:2. Сейчас я как тренер понимаю, что на динамику игры влияют и болельщики. Могут быть для команды как психотерапевтом, так и источником невроза.

– Что было потом?

– Играл за сборные Беларуси разных возрастов, был капитаном. Моё амплуа – центральный полузащитник. Мог быть «восьмёркой» или «десяткой». Больше был нацелен на созидание.

После «Динамо» выступал за «Минск», тут пересекался с Вадимом Скрипченко. С ним выиграли Кубок Беларуси. Ну и тоже дошли до плей-офф квалификации ЛЕ, но опять уступили бельгийцам – на этот раз «Стандарду». А в 2013-м я порвал «кресты». И это стало началом конца. Потому что операцию сделали некорректно. Это уже выяснилось впоследствии. Там очень важны градусы, углы… В общем, вернулся на поле. Но уже не вышел на прежний уровень.

– Вы закончили в 28 лет?

– Да. При этом я уже готовился к тренерской карьере. Я получил тренерскую лицензию «B». Желание тренировать было со мной всегда. Потом наткнулся на слова Уле-Гуннара Сульшера – он хотел тренировать, ещё когда был игроком. У меня схожая ситуация. Поэтому закончил рано. Подумал, что пусть новый отрезок начнётся как можно быстрее.

– Каким получился финал карьеры?

– Последней остановкой стал «Гомель». Каждый день чувствовал дискомфорт и боль, в том числе на тренировках. Какое-то время терпел. После получения лицензии пришло понимание, что пора переходить к новой роли. Это было взвешенное и подготовленное решение, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.