Булойчик: вид подач, как у «Арсенала», мы использовали ещё в «Балтике»

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик высказался о деталях исполнения стандартных положений в современном футболе. Он считает, что лучшей командой по исполнению стандартов в мире является лондонский «Арсенал».

– Что самое главное в стандартах?

– Во-первых, вы должны знать свою команду. Видеть её насквозь. Как рентген. Есть игроки, которые великолепно действуют в обороне. Контролируют забегания за спину, играют на опережение. Но бывает, что они не знают, как действовать в атаке. В этих фазах зачем-то держат игроков соперника, когда надо самим отрываться и идти вперёд. Так что важен анализ, понимание сильных и слабых сторон футболистов.

Во-вторых, важно количество розыгрышей. Футбол – динамичная игра, игроки устают. А им ещё нужно как-то держать в голове заготовки. Перегружать футболистов информацией – плохой метод. Нужно чётко, но при этом детально проработать самые эффективные варианты.

Ну и третий, самый важный элемент – подачи. Это если мы говорим про угловые и штрафные. С аутами – отдельная тема. Есть свои закономерности. У меня есть личная методология по аутам. Как и по игре на вторых мячах после подбора. Но здесь подчеркну, что в стандартах такие же закономерности, как и в действиях внутри игровых фаз.

– У кого сейчас лучшие стандарты в футболе?

– Очевидный ответ – лондонский «Арсенал». Но самое интересное, что этот вид подач, как у Деклана Райса и Букайо Саки, мы использовали ещё в «Балтике». И заполнение зон было схожим. Однако изначально данный манёвр на постоянной основе использовал «Лацио» времён Маурицио Сарри. Это догматик, очень системный тренер. «Арсенал» добавил несколько важных деталей, у них эффективность на потрясающем уровне. Что-то из розыгрышей Сарри мы адаптировали под «Балтику». Что-то пробовали в Первой лиге. Что-то в РПЛ. Считаю, в нынешнем футболе точно нужен отдельный тренер по стандартам. В любой команде, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.