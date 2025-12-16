Скидки
Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение в пользу «Ростова» по делу с Норманном

Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение в пользу «Ростова» по делу с Норманном
Комментарии

Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение в пользу «Ростова» по делу, связанному с односторонним расторжением контракта футболистом Матиасом Норманном. Об этом сообщает юридическая компания «Клевер Консалт», занимавшаяся сопровождением ростовского клуба в судебных делах с норвежским полузащитником.

По данным источника, решение Верховного суда Швейцарии закрывает многолетний спор между клубом и игроком: дальнейшее обжалование для Норманна процессуально невозможно.

Напомним, конфликт Матиаса с «Ростовом» связан с расторжением контракта футболиста в 2023 году. Норманн утверждал, что сделал это из-за угрозы безопасности, ссылаясь на атаки дронов в Москве.

