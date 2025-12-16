Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Борнмута» Ираола — о матче с «МЮ»: это было зрелищно для всех

Тренер «Борнмута» Ираола — о матче с «МЮ»: это было зрелищно для всех
Комментарии

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Борнмут
Борнмут
1:0 Диалло – 13'     1:1 Семеньо – 40'     2:1 Каземиро – 45+4'     2:2 Эванилсон – 46'     2:3 Таверньер – 52'     3:3 Фернандеш – 77'     4:3 Кунья – 79'     4:4 Крупи – 84'    

«Объяснить это очень сложно, потому что произошло множество событий. Думаю, это было зрелищно для всех. Обе команды атаковали гораздо лучше, чем защищались. Мы играли довольно открыто. Многое случилось даже в добавленное время. Есть много позитивных моментов.

В первые 15-20 минут нам было непросто. Мы внесли некоторые изменения, но проигрывали 0:1. После этого я был вполне удовлетворён тем, как развивалась игра. Последние два момента были великолепны, отличные сейвы Ламменса. Мы забираем одно очко. Мы можем извлечь много полезного из сегодняшнего матча, но есть и аспекты, которые нужно улучшить», – приводит слова Ираолы BBC.

После 16 туров «Борнмут» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим — о 4:4 с «Борнмутом»: это очень разочаровывающе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android