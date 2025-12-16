Тренер «Борнмута» Ираола — о матче с «МЮ»: это было зрелищно для всех

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

«Объяснить это очень сложно, потому что произошло множество событий. Думаю, это было зрелищно для всех. Обе команды атаковали гораздо лучше, чем защищались. Мы играли довольно открыто. Многое случилось даже в добавленное время. Есть много позитивных моментов.

В первые 15-20 минут нам было непросто. Мы внесли некоторые изменения, но проигрывали 0:1. После этого я был вполне удовлетворён тем, как развивалась игра. Последние два момента были великолепны, отличные сейвы Ламменса. Мы забираем одно очко. Мы можем извлечь много полезного из сегодняшнего матча, но есть и аспекты, которые нужно улучшить», – приводит слова Ираолы BBC.

После 16 туров «Борнмут» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком.