«Челси» собирается уволить Мареску, клуб ведёт переговоры с Хави — Романо

«Челси» собирается уволить Мареска, клуб ведёт переговоры с Хави — Романо
Комментарии

Руководство лондонского «Челси» планирует отправить в отставку Энцо Мареску уже в январе. В последние недели клуб ведёт переговоры с представителями бывшего тренера «Барселоны» Хави. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

Мареска после победы над «Эвертоном» (2:0) в АПЛ дал резонансное интервью, в котором высказался о том, что некоторые люди в руководстве «Челси» не поддерживают его и клуб.

Итальянский тренер возглавляет «Челси» с лета 2024 года. На данный момент команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своём счету 28 очков.

