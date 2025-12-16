Скидки
«Не совсем корректно, но подходит». Константин Генич сравнил Соболева с Холандом

Известный комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. В этом сезоне форвард провёл 23 матча на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Мне кажется, не совсем корректное сравние, но оно подходит. Потому что «Зенит» вот так же много контролирует мяч, как условный «Манчестер Сити», но вы видим Холанда, и он — человек внутри штрафной. И он на все мячи реагирует и забивает. Я в контексте того, что…

Соболев стоит как истукан? Не, я видел матчи, где у Холанда было три касания за тайм. Три!» — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

