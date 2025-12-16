Сын Александра Соболева обратился к болельщикам «Зенита» после последнего матча в году

Сын нападающего «Зенита» Александра Соболева Сергей обратился к болельщикам сине-бело-голубых после последнего матча команды в календарном 2025 году. Финальной для «Зенита» в этом году стала игра 18-го тура Мир РПЛ с тольяттинским «Акроном» (2:0).

«Удачи, много успехов в новом году и больше побед», — сказал Сергей Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Балтикой».