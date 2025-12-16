Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Александра Соболева обратился к болельщикам «Зенита» после последнего матча в году

Сын Александра Соболева обратился к болельщикам «Зенита» после последнего матча в году
Комментарии

Сын нападающего «Зенита» Александра Соболева Сергей обратился к болельщикам сине-бело-голубых после последнего матча команды в календарном 2025 году. Финальной для «Зенита» в этом году стала игра 18-го тура Мир РПЛ с тольяттинским «Акроном» (2:0).

«Удачи, много успехов в новом году и больше побед», — сказал Сергей Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Балтикой».

Материалы по теме
«Не совсем корректно, но подходит». Константин Генич сравнил Соболева с Холандом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android