Игроки «Фиорентины» подрались между собой, некоторые хотят уйти — Флавио Оньиссанти

Между игроками итальянской «Фиорентины» произошёл раскол. Об этом сообщает журналист Флавио Оньиссанти в своём аккаунте в социальной сети X. По его словам, они подрались между собой, а некоторые из игроков уже попросили своих агентов найти им другие команды.

За 15 туров итальянской Серии А «Фиорентина» набрала всего шесть очков. Сейчас клуб занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем, 16-м туре ему предстоит сыграть с «Удинезе».

Ранее сообщалось, что Паоло Ваноли, главный тренер команды, может быть уволен в ближайшее время. Под его руководством клуб провёл семь матчей, одержав только одну победу.

