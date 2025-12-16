РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам ноября и декабря

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила имена специалистов, претендующих на награду лучшему тренеру по итогам ноября и декабря.

Так, за приз поборются Мурад Мусаев из «Краснодара» (пять матчей, 11 очков), Сергей Семак из «Зенита» (пять матчей, 13 очков), Михаил Галактионов из «Локомотива» (пять матчей, 10 очков), Андрей Талалаев из «Балтики» (пять матчей, 11 очков) и Заур Тедеев из «Акрона» (пять матчей, 9 очков).

Напомним, на зимний перерыв лидером чемпионата России ушёл «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).