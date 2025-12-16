Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Было бы хорошо». Орлов рассказал, кого стоит подписать «Зениту»

«Было бы хорошо». Орлов рассказал, кого стоит подписать «Зениту»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» стоит подписать нового футболиста в центр полузащиты, который смог бы подменить Вильмара Барриоса или Вендела. При этом эксперт усомнился, что стоит приглашать Дмитрия Баринова из «Локомотива» — он уже, вероятно, достиг своего потолка.

«Если «Локомотив» не даёт Баринову требуемый контракт, значит, они считают, что уже ему есть замена. Но Лукас Вера всё-таки не опорный полузащитник. В «Локомотиве» есть Карпукас. Понимаете, Баринов долго играет, это уже потолок возможностей у него. Кто-то начинает говорить, что его надо в «Зенит» брать… Кстати, хорошо было бы иметь конкурента Барриосу. Потому что он в последних матчах допускает много ошибок — он и Вендел. Поэтому им на смену уже должно быть какое-то подспорье», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Геннадий Орлов назвал самую слабую позицию в российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android