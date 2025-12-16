«Было бы хорошо». Орлов рассказал, кого стоит подписать «Зениту»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» стоит подписать нового футболиста в центр полузащиты, который смог бы подменить Вильмара Барриоса или Вендела. При этом эксперт усомнился, что стоит приглашать Дмитрия Баринова из «Локомотива» — он уже, вероятно, достиг своего потолка.

«Если «Локомотив» не даёт Баринову требуемый контракт, значит, они считают, что уже ему есть замена. Но Лукас Вера всё-таки не опорный полузащитник. В «Локомотиве» есть Карпукас. Понимаете, Баринов долго играет, это уже потолок возможностей у него. Кто-то начинает говорить, что его надо в «Зенит» брать… Кстати, хорошо было бы иметь конкурента Барриосу. Потому что он в последних матчах допускает много ошибок — он и Вендел. Поэтому им на смену уже должно быть какое-то подспорье», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».