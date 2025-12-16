Вратарь «Оренбурга» Овсянников: у нас большие перспективы отыграться и выровнять ситуацию

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников поделился мнением о текущих перспективах команды в Мир Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что команда постепенно начинает реализовывать идеи главного тренера Рината Ахметзянова.

– Никита Медведев из «Пари НН» сказал прямо: «Уверенно двигаемся на вылет. Пока не получается реализовать идеи Шпилевского». А у вас сейчас получается реализовать идеи Ахметзянова?

– Мне кажется, что мы лучше стали от игры к игре. Приходим к его требованиям, понимание у нас чёткое, что делаем на поле. Мне кажется, у нас большие перспективы весной отыграться и выровнять ситуацию в турнирной таблице, — приводит слова Овсянникова Metaratings.

На данный момент после 18 матчей «Оренбург» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.