Булыкин — о переходе Веры в «Локомотив»: жалко, что это иностранец. Не дают шанса молодым

Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новости о грядущем переходе аргентинского хавбека Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Вера — хороший футболист, он ещё покажет себя в РПЛ. Не знаю нюансы по стоимости и зарплате, но в «Локомотиве» всегда это взвешивают и грамотно подходят к покупке футболистов. Когда приходит хороший футболист, это усиление конкуренции, польза для команда. Главное, чтобы у него была мотивация. Жалко, что иностранец, не дают шанса молодым. Но, видимо, это чем-то обусловлено», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

