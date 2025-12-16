Главный тренер «Шинника» Булойчик ответил на критику стиля команды со стороны коллег

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик отреагировал на критику своей команды из-за оборонительного стиля футбола.

— При этом некоторые ваши соперники даже на пресс-конференциях критикуют футбол «Шинника». Что для вас важнее – результат или стиль?

– Я думаю, что когда соперники с критикой говорят о каком-то тренере, о его игроках – люди просто хотят быть похожими на тех, кого они критикуют. Может, им не хватает качеств, которые есть у критикуемого. Для меня важнее всего результат. У «Шинника» полностью узнаваемый стиль.

Важно понимать не абстрактность, а что-то конкретное – под стилем часто подразумевают управление игрой, атакой. Мы же контролируем игру в том числе через оборонительные действия. Мало кто замечает оборону. Либо это моветон, либо не так модно – не знаю. Но у нас крутые игроки, они понимают идеи тренерского штаба, они органичны в этом. У «Шинника» есть прессинг. Также есть средний и низкий блок, в котором мы тоже хороши, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.

Артём Булойчик возглавил «Шинник» в апреле 2025 года в возрасте 32 лет, до этого специалист с января 2025 года работал в ярославском клубе в качестве старшего тренера. В сезоне-2024/2025 чёрно-синие набрали 35 очков в 34 матчах и финишировали на 14-й строчке турнирной таблицы Pari Первой лиги — на восемь очков выше зоны вылета. По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Шинник» с 26 очками в 21 матче занимает 11-е место, опережая зону вылета на шесть очков.