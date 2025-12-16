Скидки
Экс-футболист «Рубина» Бурлак: не удивлюсь, если Рахимова уволят из клуба

Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Тарас Бурлак высказал мнение о возможном увольнении главного тренера команды Рашида Рахимова. Несмотря на стабильные результаты, Бурлак считает, что команда не достигла желаемого прогресса.

«Не удивлюсь, если Рахимова уволят из «Рубина». В команде ничего не изменилось: как были в районе седьмого места в прошлом сезоне, так и остались. Как я понимаю, от Рахимова требуют вклиниться в топ-5. Он хотел усиления, но не получил его. Вряд ли другой тренер заведёт казанцев в топ-5 без усиления.

Видимо, Рашид Маматкулович и руководство плывут в разных течениях, мыслят по-разному. Тогда всё понятно. А так я не вижу смысла его менять. Я был с Рахимовым в «Локомотиве»: это системный, требовательный тренер. В «Рубине» есть провалы, но они играют стабильно — в районе седьмого места. На большее сложно претендовать с их составом», — приводит слова Бурлака Metaratings.

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года, и под его руководством команда провела 108 матчей, одержав 43 победы. После 18 туров текущего сезона РПЛ «Рубин» занимает седьмое место с 23 очками.

