«Кто бросается грязью — у того самого руки в грязи». Булойчик — о мате в футболе

«Кто бросается грязью — у того самого руки в грязи». Булойчик — о мате в футболе
Комментарии

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик высказал своё отношение к обилию нецензурной лексики в современном футболе.

– Ещё вопрос по тренировкам. Как вы относитесь к мату в футболе?
– Понятно, что его в футболе немало. Мягко говоря. Но у нас, на самом деле, хорошая тренировочная культура. Ну то есть нет такого, когда футболисты проявляют эмоции через поток нецензурных слов. Кто бросается грязью – у того самого руки в грязи. Проблем с матом в «Шиннике» нет, все работают и уважают друг друга. Иногда, конечно, мат используется, но в позитивном ключе. Зарядить кого-то и так далее, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.

