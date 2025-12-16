«Кто бросается грязью — у того самого руки в грязи». Булойчик — о мате в футболе

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик высказал своё отношение к обилию нецензурной лексики в современном футболе.

– Ещё вопрос по тренировкам. Как вы относитесь к мату в футболе?

– Понятно, что его в футболе немало. Мягко говоря. Но у нас, на самом деле, хорошая тренировочная культура. Ну то есть нет такого, когда футболисты проявляют эмоции через поток нецензурных слов. Кто бросается грязью – у того самого руки в грязи. Проблем с матом в «Шиннике» нет, все работают и уважают друг друга. Иногда, конечно, мат используется, но в позитивном ключе. Зарядить кого-то и так далее, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.