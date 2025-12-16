Четыре футболиста «Краснодара» и ЦСКА приглашены на заседание КДК по делу о расизме

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация пригласила на заседание четырёх футболистов «Краснодара» и ЦСКА по делу о расизме. Чёрно-зелёные встречались с армейцами в матче 18-го тура Мир РПЛ, игра завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Заседание состоится в четверг в 12:00. На него приглашены Кордоба и Оласа из «Краснодара» и Мойзес и Вильягра от ЦСКА, делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.