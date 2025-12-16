Скидки
Четыре футболиста «Краснодара» и ЦСКА приглашены на заседание КДК по делу о расизме

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация пригласила на заседание четырёх футболистов «Краснодара» и ЦСКА по делу о расизме. Чёрно-зелёные встречались с армейцами в матче 18-го тура Мир РПЛ, игра завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Заседание состоится в четверг в 12:00. На него приглашены Кордоба и Оласа из «Краснодара» и Мойзес и Вильягра от ЦСКА, делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

