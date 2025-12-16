Руни: «Арсенал» — фаворит АПЛ, но «Манчестер Сити» может составить конкуренцию

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о фаворитах на чемпионство в английской Премьер-лиге. Он считает, что «Арсенал» по-прежнему является главным претендентом на титул, однако не исключает, что «Манчестер Сити» сможет удержаться рядом с ними.

«Я всё ещё считаю, что «Арсенал» является главным претендентом на титул в АПЛ, но будет интересно посмотреть, сможет ли «Манчестер Сити» удержаться рядом с ними. Это заставит игроков «Арсенала» вспомнить, как они раньше были на первом месте, пока «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не отбирали у них победу. За этим действительно интересно наблюдать. На мой взгляд, «Арсенал» по-прежнему остаётся фаворитом, хотя «Манчестер Сити» тоже выглядит весьма убедительно.

Если говорить откровенно, то у [«Астон Виллы»] нет шансов. Унаи Эмери делает удивительные вещи, и, несмотря на плохой старт, команда смогла исправить ситуацию. Тем не менее они не смогут финишировать выше «Манчестер Сити» или «Арсенала», — приводит слова Руни Metro.