Стало известно значение татуировки защитника английского «Манчестер Сити» Рубена Диаша на русском языке. На правой руке Диаша вытатуирована фраза «Стойкий мужик» — это отсылка к известному фильму братьев Коэнов «Шпионский мост» о Рудольфе Абеле, которого за невозмутимое поведение при аресте, на допросах и перед возможной казнью называли «stoykiy muzhik».

Диашу 28 лет, за «Манчестер Сити» португальский защитник выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 24 матча на клубном уровне и забил два гола. Действующий контракт Рубена с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рубена Диаша в € 60 млн.