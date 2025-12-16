Скидки
Стало известно значение татуировки Рубена Диаша на русском языке

Стало известно значение татуировки защитника английского «Манчестер Сити» Рубена Диаша на русском языке. На правой руке Диаша вытатуирована фраза «Стойкий мужик» — это отсылка к известному фильму братьев Коэнов «Шпионский мост» о Рудольфе Абеле, которого за невозмутимое поведение при аресте, на допросах и перед возможной казнью называли «stoykiy muzhik».

Диашу 28 лет, за «Манчестер Сити» португальский защитник выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 24 матча на клубном уровне и забил два гола. Действующий контракт Рубена с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рубена Диаша в € 60 млн.

